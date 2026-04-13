МГУ запустит три спутника в 2027 году для поиска солнечных вспышек

Опубликовано 13 апреля 2026, 20:121 мин.
МГУ запустит три спутника в 2027 году для поиска солнечных вспышекАппараты будут наблюдать гамма-всплески
Российские ученые начали разработку малых спутников для поиска солнечных вспышек. Запуск трех аппаратов с гамма-детекторами запланирован на 2027 год. Два спутника изготовит МГУ имени М. В. Ломоносова, третий БФУ имени Канта, пишет ТАСС.
Группировка создается в рамках федерального проекта «Кадры для космоса». Как пояснил директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ Эдуард Боос, одновременная работа трех аппаратов позволяет определить источник сигнала с помощью метода триангуляции. Это поможет уточнить координаты вспышек и прояснить их природу.
Спутники будут исследовать гамма-всплески, транзиентные гамма-явления и солнечные вспышки. Боос отметил, что реализацию инициатив связанных с кубсатами поддержал ректор МГУ Виктор Садовничий.