МИФИ импортозаместил керамические изделия для микроэлектроники

Задача создания таких высокотехнологичных компонентов сложна, поскольку современная экономика требует быстрого выхода на рынок с конкурентоспособными ценами. Самотаев отметил, что прототипы должны соответствовать высоким стандартам качества и быть дешевле зарубежных аналогов. Несмотря на эти сложности, лаборатория МИФИ успешно решает поставленные задачи.

Для разработки керамических изделий используется лазерная микрообработка и пленочная металлизация. Важным аспектом является сотрудничество с компанией «Спецэлектронсистемы», которая предоставляет необходимую технологическую базу для производства в технополисе «Москва».