МИФИ импортозаместил керамические изделия для микроэлектроники

Опубликовано 28 ноября 2024, 18:121 мин.
МИФИ импортозаместил керамические изделия для микроэлектроникиУниверситет разрабатывает сенсоры для авиа- и космической техники
На IV Конгрессе молодых ученых ведущий научный сотрудник НИЯУ МИФИ Николай Самотаев сообщил о том, что университет активно участвует в процессе импортозамещения, разрабатывая прототипы керамических изделий для микроэлектроники. Эти изделия, в первую очередь сенсоры для авионики и космической техники, могут быть воспроизведены в российских условиях.
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Задача создания таких высокотехнологичных компонентов сложна, поскольку современная экономика требует быстрого выхода на рынок с конкурентоспособными ценами. Самотаев отметил, что прототипы должны соответствовать высоким стандартам качества и быть дешевле зарубежных аналогов. Несмотря на эти сложности, лаборатория МИФИ успешно решает поставленные задачи.
Для разработки керамических изделий используется лазерная микрообработка и пленочная металлизация. Важным аспектом является сотрудничество с компанией «Спецэлектронсистемы», которая предоставляет необходимую технологическую базу для производства в технополисе «Москва».