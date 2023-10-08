МИФИ начнёт проектировать автомобильную электронику для АВТОВАЗа

Одним из первых шагов в этом сотрудничестве станет создание совместной прикладной лаборатории на базе Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS при НИЯУ МИФИ.

Лаборатория будет оснащена современным оборудованием для проведения исследований и разработок в области автомобильной электроники, включая проектирование аппаратных средств для ADAS, мультимедийных систем, цифровых приборных панелей, телематических блоков, а также разработку программного обеспечения для человеко-машинного интерфейса (ЧМИ).

Прикладная деятельность лаборатории будет соответствовать международным стандартам информационной безопасности (ISO 21434 - CSMS, TARA, CIA, пентесты и др.) и функциональной безопасности (ISO 26262 - ASIL Assessment, HARA и др.) в автомобильной промышленности. Также будут использоваться передовые методы обеспечения качества ПО (SW QA).