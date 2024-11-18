В России
Опубликовано 18 ноября 2024, 16:48
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МИФИ первым среди российских вузов подключился к сети термоядерных исследований

Ученые смогут дистанционно участвовать в экспериментах
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» стал первым российским вузом, присоединившимся к единой информационно-коммуникационной сети для организаций, занимающихся управляемым термоядерным синтезом. Это событие открывает новые возможности для ученых, которые теперь могут удаленно участвовать в экспериментах на установках других научных центров, входящих в сеть.
МИФИ первым среди российских вузов подключился к сети термоядерных исследований

© Ferra.ru

В университете создан Центр дистанционного участия (ЦДУ), который является частью аппаратно-инфраструктурной платформы информационно-коммуникационного пространства (АИП ИКП). Эта сеть объединяет ведущие научные организации России, работающие в сфере термоядерных исследований. Через ЦДУ участники получат доступ к данным экспериментов и смогут проводить исследования на чужих установках, а в будущем — участвовать в международных проектах, таких как термоядерный реактор ИТЭР во Франции.

МИФИ также подключил к системе свой учебный сферический токамак «МИФИСТ-0». Это установка, используемая для экспериментов по удержанию плазмы в магнитном поле. Теперь к исследованиям на токамаке могут присоединяться ученые из других регионов страны в дистанционном формате.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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