МИФИ первым среди российских вузов подключился к сети термоядерных исследований

В университете создан Центр дистанционного участия (ЦДУ), который является частью аппаратно-инфраструктурной платформы информационно-коммуникационного пространства (АИП ИКП). Эта сеть объединяет ведущие научные организации России, работающие в сфере термоядерных исследований. Через ЦДУ участники получат доступ к данным экспериментов и смогут проводить исследования на чужих установках, а в будущем — участвовать в международных проектах, таких как термоядерный реактор ИТЭР во Франции.

МИФИ также подключил к системе свой учебный сферический токамак «МИФИСТ-0». Это установка, используемая для экспериментов по удержанию плазмы в магнитном поле. Теперь к исследованиям на токамаке могут присоединяться ученые из других регионов страны в дистанционном формате.