Михаил Мишустин: программисты нужны будут всегда, но требуются новые навыки

Михаил Мишустин: программисты нужны будут всегда, но требуются новые навыкиЧтобы поддерживать конкурентоспособность
Премьер-министр России, выступая на лекции "Создаем будущее сегодня", подчеркнул важность изменений в профессиональной сфере программирования. Михаил Мишустин отметил, что искусственный интеллект не полностью заменит специалистов, но требует от них новых знаний в различных областях, таких как физика, химия, биология и медицина, пишет РИА Новости.
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Премьер-министр подчеркнул, что программирование всегда будет востребованной профессией. Однако Мишустин отметил, что рутинные процессы кодирования могут быть автоматизированы благодаря системам искусственного интеллекта.
Он подчеркнул, что программисты сегодня должны расширять свои знания в различных областях, чтобы сохранить конкурентоспособность. Обладание предметными знаниями в сочетании с навыками программирования становится ключевым фактором успеха. Мишустин предположил, что будущими специальностями могут стать программисты-биологи, инженеры и архитекторы, умеющие программировать и обладающие глубокими знаниями в своей области.