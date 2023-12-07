Михаил Мишустин: программисты нужны будут всегда, но требуются новые навыки

Премьер-министр подчеркнул, что программирование всегда будет востребованной профессией. Однако Мишустин отметил, что рутинные процессы кодирования могут быть автоматизированы благодаря системам искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что программисты сегодня должны расширять свои знания в различных областях, чтобы сохранить конкурентоспособность. Обладание предметными знаниями в сочетании с навыками программирования становится ключевым фактором успеха. Мишустин предположил, что будущими специальностями могут стать программисты-биологи, инженеры и архитекторы, умеющие программировать и обладающие глубокими знаниями в своей области.