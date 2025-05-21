«Микрон» разработает новую версию микроконтроллера «Амур» к 2030 году

Серийное производство первой версии «Амура» началось в феврале 2024 года. Микроконтроллер используется в промышленной автоматизации, умных сетях, системах безопасности и IoT-устройствах. Обновленная версия получит поддержку Ethernet для локальных сетей, CAN-интерфейсы для обмена данными в реальном времени, а также улучшенную совместимость с беспилотниками и криптографическими модулями.

Разработкой занимаются «Микрон» и «НИИМА «Прогресс». По словам специалистов, новая версия позволит расширить сферу применения микроконтроллера без кардинального изменения архитектуры. Это важно для производителей, которые уже используют «Амур» в своих устройствах.