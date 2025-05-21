«Микрон» разработает новую версию микроконтроллера «Амур» к 2030 году

Опубликовано 21 мая 2025, 17:171 мин.
«Микрон» разработает новую версию микроконтроллера «Амур» к 2030 годуУстройство получит расширенную функциональность и поддержку Ethernet
Компания «Микрон» планирует выпустить обновленную версию отечественного микроконтроллера MIK32 «Амур» к 2030 году. Об этом сообщили представители предприятия на форуме «Прибориум». Новая модель будет более производительной и сохранит совместимость с текущей версией, что упростит переход для разработчиков.
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Серийное производство первой версии «Амура» началось в феврале 2024 года. Микроконтроллер используется в промышленной автоматизации, умных сетях, системах безопасности и IoT-устройствах. Обновленная версия получит поддержку Ethernet для локальных сетей, CAN-интерфейсы для обмена данными в реальном времени, а также улучшенную совместимость с беспилотниками и криптографическими модулями.
Разработкой занимаются «Микрон» и «НИИМА «Прогресс». По словам специалистов, новая версия позволит расширить сферу применения микроконтроллера без кардинального изменения архитектуры. Это важно для производителей, которые уже используют «Амур» в своих устройствах.