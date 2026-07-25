Микроспутник «Лобачевский» улучшил мониторинг сельхозугодий

По данным компании, аппарат обеспечивает пространственное разрешение 4 метра на пиксель, тогда как распространенные спутники системы Sentinel дают разрешение около 10 метров на пиксель. Для демонстрации возможностей использовали мультиспектральный снимок сельскохозяйственной территории возле Парижа, где удалось различить участки без растительности, а также зоны с низкой и высокой вегетационной активностью.

В «Геоскане» считают, что малые спутники могут применяться для мониторинга сельхозугодий, прогнозирования урожайности и контроля использования земель.