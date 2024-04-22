Микроядерные ОС станут стандартом для пользовательских устройств

Лукиян уверен, что технологии микроядерных систем станут широко распространенными в ближайшие годы. Он привел примеры HarmonyOS от Huawei и Google Fuchsia, которые уже ориентированы на потребительский рынок и используют принцип микроядерной ОС.

В настоящее время «Лаборатория Касперского» считает уровень технологий на рынке потребительских устройств достаточным. Однако с увеличением цифровизации в различных сферах жизни, от домашнего быта до образования, важно будет обеспечить безопасность и надежность операционных систем. По мнению эксперта, как только угрозы для человека станут более серьезными, компания сконцентрируется на адаптации своей ОС и для этих целей.