Микроядерные ОС станут стандартом для пользовательских устройств

Опубликовано 22 апреля 2024, 09:31
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Микроядерные ОС станут стандартом для пользовательских устройствВ ближайшие 3-4 года
В ближайшие 3−4 года микроядерные операционные системы (ОС), такие как KasperskyOS, могут стать доступными для обычных пользовательских устройств. Это мнение выразил глава отдела бизнеса по развитию KasperskyOS «Лаборатории Касперского» Дмитрий Лукиян. Он отметил, что в таких ОС большая часть функциональности вынесена в отдельные приложения, что способствует повышению безопасности за счет снижения уязвимости ядра.
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Лукиян уверен, что технологии микроядерных систем станут широко распространенными в ближайшие годы. Он привел примеры HarmonyOS от Huawei и Google Fuchsia, которые уже ориентированы на потребительский рынок и используют принцип микроядерной ОС.
В настоящее время «Лаборатория Касперского» считает уровень технологий на рынке потребительских устройств достаточным. Однако с увеличением цифровизации в различных сферах жизни, от домашнего быта до образования, важно будет обеспечить безопасность и надежность операционных систем. По мнению эксперта, как только угрозы для человека станут более серьезными, компания сконцентрируется на адаптации своей ОС и для этих целей.