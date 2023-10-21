Минцифры: «Битвы роботов» могут доехать до Перми

Минцифры: «Битвы роботов» могут доехать до ПермиВо втором этапе участвовали 58 команд
Второй этап "Битвы роботов", проходящей в Перми, мог стать лишь началом серии будущих мероприятий, заявил Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Это событие привлекло внимание как участников, так и зрителей, и в следующем году оно может стать ежегодной традицией, если Пермь и её жители проявят интерес, пишет ТАСС.
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Если город захочет, край захочет, то будем обсуждать. Компания, которая является техническим оператором, пермская, поэтому мотивации много.
Исполнительный директор компании "Дабл Ю Экспо", оператора чемпионата, Екатерина Тривайло, отметила, что в этом году собрали более 190 заявок, из которых отобрали 58 команд. Шадаев также похвалил уровень организации мероприятия и подчеркнул, что у города Перми есть все шансы стать хорошей площадкой для будущих "Битв роботов".
Во втором этапе "Битвы роботов" приняли участие 58 команд из России, Индии, Казахстана, Китая и Турции, а соревнования продолжаются. Итоговые 16 полуфиналистов позже отправятся в Москву для последних сражений. Общий призовой фонд чемпионата составляет 6 миллионов рублей.