Минцифры: «Битвы роботов» могут доехать до Перми

Исполнительный директор компании "Дабл Ю Экспо", оператора чемпионата, Екатерина Тривайло, отметила, что в этом году собрали более 190 заявок, из которых отобрали 58 команд. Шадаев также похвалил уровень организации мероприятия и подчеркнул, что у города Перми есть все шансы стать хорошей площадкой для будущих "Битв роботов".

Во втором этапе "Битвы роботов" приняли участие 58 команд из России, Индии, Казахстана, Китая и Турции, а соревнования продолжаются. Итоговые 16 полуфиналистов позже отправятся в Москву для последних сражений. Общий призовой фонд чемпионата составляет 6 миллионов рублей.