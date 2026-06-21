Минцифры назвало деанонимизацию задачей безопасности

Опубликовано 21 июня 2026, 16:271 мин.
Минцифры назвало деанонимизацию задачей безопасностиВ ведомстве обсудили контроль онлайн-среды
В России продолжается работа над деанонимизацией пользователей в интернете, которую в Минцифры считают частью обеспечения информационной безопасности. Об этом заявила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества ведомства Екатерина Ларина.
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По ее словам, цифровая среда должна иметь такие же принципы ответственности, как и офлайн-пространство. При этом традиционные СМИ контролируют публикуемые материалы и следят за репутацией. При этом, как подчеркнула представитель Минцифры, на информационном поле появляются новые медиаплатформы с большой аудиторией в разных странах, где авторы часто остаются анонимными.
В ведомстве отмечают, что не всегда возможно определить, кто управляет крупными аккаунтами в соцсетях и мессенджерах, даже если они имеют значительное число подписчиков.