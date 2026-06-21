Минцифры назвало деанонимизацию задачей безопасности

По ее словам, цифровая среда должна иметь такие же принципы ответственности, как и офлайн-пространство. При этом традиционные СМИ контролируют публикуемые материалы и следят за репутацией. При этом, как подчеркнула представитель Минцифры, на информационном поле появляются новые медиаплатформы с большой аудиторией в разных странах, где авторы часто остаются анонимными.

В ведомстве отмечают, что не всегда возможно определить, кто управляет крупными аккаунтами в соцсетях и мессенджерах, даже если они имеют значительное число подписчиков.