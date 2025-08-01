Минцифры опровергло слухи о необходимости мессенджера MAX для подписания документов

Ранее появившаяся в СМИ информация о том, что национальный мессенджер MAX станет обязательным приложением для использования при подписании электронных документов, не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что для получения документов на электронную подпись через приложение «Госключ» необходимо использовать национальный мессенджер MAX. Все документы для этой процедуры якобы будут приходить через указанный сервис.

В ведомстве подчеркнули, что закон касается только подписи документов в «Госключе». Он не распространяется на другие сервисы для подписания документов электронной подписью. Все, кто ранее подписывал документы в других сервисах с использованием токенов или физических носителей, могут продолжать это делать, сообщили в Минцифры.

Для непосредственного подписания документов и дальше будет использоваться «Госключ».

«Закон не предусматривает, что в MAX обязательно будут направляться все документы для подписи в «Госключе». В тексте закона говорится об "использовании инфраструктуры", это также могут быть уведомления о пришедших в "Госключ" документах. Заявления с Госуслуг на подпись в "Госключ" также не обязательно направлять с использованием MAX. То же самое касается и ведомственных документов», — подчеркнули в Минцифры.