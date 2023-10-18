Минцифры предложило обратиться к Роскомнадзору за помощью в работе VPN

VPN-сервисы широко используются компаниями для обеспечения безопасного и удаленного доступа к информации и объединения серверов в единую сеть. Однако недавние блокировки запрещенных в России ресурсов могут вызвать проблемы при использовании VPN-сервисов, так как некоторые VPN-протоколы могут оказаться под ограничениями Роскомнадзора.

Также в Минцифры уточняет, что для разблокировки доступа компании могут обратиться в Роскомнадзор через профильные ведомства.