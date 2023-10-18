Минцифры предложило обратиться к Роскомнадзору за помощью в работе VPN

Минцифры предложило обратиться к Роскомнадзору за помощью в работе VPNТогда IP-адрес компании попадет в “белый список”
Минцифры в своем Telegram-канале предложило компаниям, испытывающим затруднения при использовании VPN-сервисов обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
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VPN-сервисы широко используются компаниями для обеспечения безопасного и удаленного доступа к информации и объединения серверов в единую сеть. Однако недавние блокировки запрещенных в России ресурсов могут вызвать проблемы при использовании VPN-сервисов, так как некоторые VPN-протоколы могут оказаться под ограничениями Роскомнадзора.
Также в Минцифры уточняет, что для разблокировки доступа компании могут обратиться в Роскомнадзор через профильные ведомства.
Как правило, списки компаний подаются в Роскомнадзор через профильные ведомства. Например, телеком-оператор должен сначала обратиться с такой проблемой в Минцифры.
Если же министерство не предоставило информацию о компании, использующей VPN, компания может самостоятельно обратиться в Роскомнадзор, предоставив данные о своей организации, IP-адресах и используемых VPN-сервисах и протоколах.
Роскомнадзор в свою очередь проверит предоставленные данные и, при подтверждении, добавит IP-адреса компании в "белый список", позволяя ей продолжать использовать VPN-сервисы без блокировок, уточняют в ведомстве.