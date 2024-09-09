Минцифры предложило снизить плату за частоты 5G в 1000 раз

Согласно проекту, операторы связи будут платить в 10 раз меньше за частоты в «низких» диапазонах и в 1 000 раз меньше за частоты в «миллиметровом» диапазоне. Это позволит компаниям более активно инвестировать в инфраструктуру, строить базовые станции и улучшать качество связи.

Приказ ведомства должен вступить в силу с 1 января 2025 года. В министерстве отмечают, что это решение поможет улучшить качество услуг связи и поддержать технологическое развитие отрасли.