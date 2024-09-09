Минцифры предложило снизить плату за частоты 5G в 1000 раз

Опубликовано 09 сентября 2024, 12:401 мин.
Минцифры предложило снизить плату за частоты 5G в 1000 разОператорам предложат существенные скидки для развития инфраструктуры
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало предложение по снижению стоимости частот для сетей 5G. Новый документ, опубликованный на федеральном портале нормативных актов, предлагает ввести понижающие коэффициенты для различных диапазонов частот, что должно стимулировать развитие технологий 5G в стране.
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Согласно проекту, операторы связи будут платить в 10 раз меньше за частоты в «низких» диапазонах и в 1 000 раз меньше за частоты в «миллиметровом» диапазоне. Это позволит компаниям более активно инвестировать в инфраструктуру, строить базовые станции и улучшать качество связи.
Приказ ведомства должен вступить в силу с 1 января 2025 года. В министерстве отмечают, что это решение поможет улучшить качество услуг связи и поддержать технологическое развитие отрасли.