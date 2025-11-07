Минцифры разработает сервис для проверки контента на ИИ

По словам заместителя главы ведомства Александра Шойтова, сервис может работать по аналогии с «Мультисканером», который выявляет вирусы в файлах. Пользователь сможет загрузить файл для анализа и получить ответ о его происхождении.

Актуальность такой разработки связана с распространением ИИ-контента, включая тексты и дипфейки, которые используются, в том числе, мошенниками. В отличие от редакций СМИ, у обычного человека нет времени и инструментов для верификации входящей информации, особенно в режиме реального времени.

При этом отмечается, что методы выявления сгенерированного контента не являются стопроцентно гарантированными.