Минцифры разработает сервис для проверки контента на ИИ

Опубликовано 07 ноября 2025, 23:181 мин.
Минцифры разработает сервис для проверки контента на ИИГраждане смогут анализировать файлы
В Министерстве цифрового развития России рассматривают возможность создания специального сервиса. С его помощью любой гражданин сможет проверить, был ли создан тот или иной контент с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
По словам заместителя главы ведомства Александра Шойтова, сервис может работать по аналогии с «Мультисканером», который выявляет вирусы в файлах. Пользователь сможет загрузить файл для анализа и получить ответ о его происхождении.
Актуальность такой разработки связана с распространением ИИ-контента, включая тексты и дипфейки, которые используются, в том числе, мошенниками. В отличие от редакций СМИ, у обычного человека нет времени и инструментов для верификации входящей информации, особенно в режиме реального времени.
При этом отмечается, что методы выявления сгенерированного контента не являются стопроцентно гарантированными.