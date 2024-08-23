Минцифры РФ проверят возможность операторов связи собирать биометрию

Ранее Александр Торбахов, гендиректор «Вымпелкома», предложил предоставить «большой четверке» мобильных операторов право собирать и регистрировать биометрические данные, если они смогут соблюдать требования безопасности. Он считает, что операторы могут выполнять эту функцию наравне с банками, пишет РИА Новости.

Шадаев отметил, что министерство поддерживает идею предоставления такого права операторам и продолжит работу по согласованию механизма с Федеральной службой безопасности. В данный момент осуществляется оценка возможности выполнения всех требований по безопасности, установленных для Единой биометрической системы (ЕБС).