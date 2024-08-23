Минцифры РФ проверят возможность операторов связи собирать биометрию

Опубликовано 23 августа 2024, 23:24
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Минцифры РФ проверят возможность операторов связи собирать биометриюОператоры могут получить право регистрации биометрических данных абонентов
Министерство цифрового развития РФ проверяет, смогут ли операторы связи соответствовать высоким требованиям безопасности при регистрации биометрических данных. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство проводит оценку возможности операторов выполнить эти требования.
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Ранее Александр Торбахов, гендиректор «Вымпелкома», предложил предоставить «большой четверке» мобильных операторов право собирать и регистрировать биометрические данные, если они смогут соблюдать требования безопасности. Он считает, что операторы могут выполнять эту функцию наравне с банками, пишет РИА Новости.
Шадаев отметил, что министерство поддерживает идею предоставления такого права операторам и продолжит работу по согласованию механизма с Федеральной службой безопасности. В данный момент осуществляется оценка возможности выполнения всех требований по безопасности, установленных для Единой биометрической системы (ЕБС).