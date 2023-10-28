Минцифры РФ совместно с Headhunter создадут центр сертификации IТ-специалистов

По словам министра, планируется запустить онлайн-площадку, где IT-специалисты смогут пройти сертификацию и продемонстрировать свои знания и навыки. Это будет добровольным процессом, предназначенным для подтверждения квалификации специалистов в области информационных технологий.

Основная цель этой инициативы - предоставить ИТ-специалистам возможность продемонстрировать свой профессионализм и квалификацию, что может быть полезным при поиске работы или продвижении в карьере.

Шадаев также подчеркнул, что сейчас проводятся консультации с крупными технологическими компаниями в России, чтобы разработать подробности и инструментарий для данной инициативы. Планируется запустить проект в начале 2024 года.