Минцифры РФ создаст репозиторий данных для ИИ

По словам пресс-службы министерства, репозиторий будет предоставлять доступ к наборам данных для ученых и разработчиков из коммерческого сектора, при этом исключая информацию ограниченного доступа, такую как персональные данные или медицинская информация.

Этот шаг нацелен на стимулирование развития и исследований в области искусственного интеллекта. Предполагается, что доступные данные будут использоваться для различных задач, включая системы видеоаналитики, умное зрение, и многие другие области, помогая решать широкий круг задач.

Ожидается, что репозиторий станет важным инструментом для развития инновационных технологий в России и будет поддерживать стратегические направления развития в области искусственного интеллекта.