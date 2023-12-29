Минцифры РФ создаст репозиторий данных для ИИ

Минцифры РФ создаст репозиторий данных для ИИОн будет доступен для ученых и разработчиков
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) объявило о планах создания репозитория государственных данных, предназначенных для применения в искусственном интеллекте (ИИ). Этот шаг направлен на обеспечение доступа российских разработчиков к данным для развития искусственного интеллекта в стране.
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По словам пресс-службы министерства, репозиторий будет предоставлять доступ к наборам данных для ученых и разработчиков из коммерческого сектора, при этом исключая информацию ограниченного доступа, такую как персональные данные или медицинская информация.
Этот шаг нацелен на стимулирование развития и исследований в области искусственного интеллекта. Предполагается, что доступные данные будут использоваться для различных задач, включая системы видеоаналитики, умное зрение, и многие другие области, помогая решать широкий круг задач.
Ожидается, что репозиторий станет важным инструментом для развития инновационных технологий в России и будет поддерживать стратегические направления развития в области искусственного интеллекта.