Минцифры России поддержало системное обучение госслужащих кибербезопасности

Ранее депутаты предложили сделать обучение обязательным и регулярным для всех государственных и муниципальных сотрудников с последующей итоговой аттестацией. Министерство поддержало инициативу и отметило, что уже ведется работа по повышению цифровой грамотности госслужащих в рамках программы «Цифровая экономика РФ».

Для реализации проекта создан экспертный совет «Цифровая грамотность и кибергигиена», который объединяет усилия ведущих компаний, включая «Ростелеком», «Лабораторию Касперского», «Яндекс», «Авито» и «Сбербанк». Разрабатывается проект «Цифровая грамотность для госслужащих», где рассматриваются темы социальной инженерии, фишинга, вредоносного ПО, защиты личных данных и угроз, связанных с искусственным интеллектом.

Также создается платформа «ЦифрАтест» для проверки цифровой грамотности госслужащих. Тестирование охватывает телефонное мошенничество, защиту от спама, работу с мессенджерами и соцсетями, безопасное использование госуслуг. По итогам участники будут получать сертификаты, подтверждающие уровень их цифровых компетенций.