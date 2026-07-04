В России
Опубликовано 04 июля 2026, 16:28
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Минцифры России расширит свои полномочия в сфере ИИ

Регулирование ИИ и госплатформы
Министерство цифрового развития РФ предложило расширить свои функции в области искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных актов, пишет ТАСС.
Минцифры России расширит свои полномочия в сфере ИИ

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Согласно документу, ведомство может получить дополнительные полномочия по формированию госполитики и регулированию ИИ, а также координации его внедрения и оценке эффективности технологий. Также речь идет о международном сотрудничестве и поддержке разработки крупных фундаментальных моделей.

Отдельно планируется закрепить за Минцифры определение приоритетов внедрения ИИ и анализ региональных программ цифровой трансформации. В госсекторе ведомство должно готовить рекомендации по использованию таких решений.

Кроме того, в список задач входит обеспечение доступа к технологиям искусственного интеллекта для пользователей платформы «Гостех».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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