Минцифры России расширит свои полномочия в сфере ИИ

Опубликовано 04 июля 2026, 16:281 мин.
Минцифры России расширит свои полномочия в сфере ИИРегулирование ИИ и госплатформы
Министерство цифрового развития РФ предложило расширить свои функции в области искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных актов, пишет ТАСС.
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Согласно документу, ведомство может получить дополнительные полномочия по формированию госполитики и регулированию ИИ, а также координации его внедрения и оценке эффективности технологий. Также речь идет о международном сотрудничестве и поддержке разработки крупных фундаментальных моделей.
Отдельно планируется закрепить за Минцифры определение приоритетов внедрения ИИ и анализ региональных программ цифровой трансформации. В госсекторе ведомство должно готовить рекомендации по использованию таких решений.
Кроме того, в список задач входит обеспечение доступа к технологиям искусственного интеллекта для пользователей платформы «Гостех».
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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