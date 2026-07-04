Минцифры России расширит свои полномочия в сфере ИИ

Согласно документу, ведомство может получить дополнительные полномочия по формированию госполитики и регулированию ИИ, а также координации его внедрения и оценке эффективности технологий. Также речь идет о международном сотрудничестве и поддержке разработки крупных фундаментальных моделей.

Отдельно планируется закрепить за Минцифры определение приоритетов внедрения ИИ и анализ региональных программ цифровой трансформации. В госсекторе ведомство должно готовить рекомендации по использованию таких решений.

Кроме того, в список задач входит обеспечение доступа к технологиям искусственного интеллекта для пользователей платформы «Гостех».