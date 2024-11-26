Минцифры России разработало законопроекты для защиты от кибермошенничества

Опубликовано 26 ноября 2024, 17:011 мин.
Минцифры России разработало законопроекты для защиты от кибермошенничестваЧто поможет в борьбе с мошенниками в интернете
В аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что Министерство цифрового развития России, совместно с правоохранительными органами и Центральным банком, разработало пакет законопроектов, направленных на защиту граждан от мошенничества с использованием информационных технологий.
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Проект включает комплекс мер, которые призваны защитить россиян от самых распространенных мошеннических схем. Это такие методы, как обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов, а также оформление кредитов на чужие паспорта. В основе работы лежит анализ наиболее актуальных угроз в сфере кибербезопасности.
Одной из важных задач этого пакета является создание эффективных механизмов для предотвращения и пресечения преступных действий в сети, а также обеспечение большей безопасности для граждан, взаимодействующих с онлайн-сервисами.