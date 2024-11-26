Минцифры России разработало законопроекты для защиты от кибермошенничества

Проект включает комплекс мер, которые призваны защитить россиян от самых распространенных мошеннических схем. Это такие методы, как обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов, а также оформление кредитов на чужие паспорта. В основе работы лежит анализ наиболее актуальных угроз в сфере кибербезопасности.

Одной из важных задач этого пакета является создание эффективных механизмов для предотвращения и пресечения преступных действий в сети, а также обеспечение большей безопасности для граждан, взаимодействующих с онлайн-сервисами.