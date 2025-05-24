Минцифры создаст «тревожную кнопку» против кибермошенников

Опубликовано 24 мая 2025, 11:371 мин.
Минцифры создаст «тревожную кнопку» против кибермошенниковНовое приложение защитит россиян в режиме онлайн
Минцифры России разрабатывает мобильное приложение для защиты граждан от кибермошенников. По словам замминистра Александра Шойтова, программа будет предупреждать пользователей о подозрительных действиях в реальном времени и содержать «тревожную кнопку» для экстренного обращения за помощью.
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Пилотную версию приложения планируют запустить до конца 2025 года. В начале 2026 года система пройдет аттестацию и станет частью государственной информационной системы (ГИС). Проект реализуют на основе федерального закона, принятого 1 марта.
Приложение войдет в единую национальную антифрод-платформу, которая объединит Центробанк, МВД, Минцифры и коммерческие банки. Платформа будет использовать искусственный интеллект для анализа и проверки данных от всех участников системы. Это позволит оперативно выявлять мошеннические схемы и быстрее реагировать на инциденты.