Минцифры создаст «тревожную кнопку» против кибермошенников

Пилотную версию приложения планируют запустить до конца 2025 года. В начале 2026 года система пройдет аттестацию и станет частью государственной информационной системы (ГИС). Проект реализуют на основе федерального закона, принятого 1 марта.

Приложение войдет в единую национальную антифрод-платформу, которая объединит Центробанк, МВД, Минцифры и коммерческие банки. Платформа будет использовать искусственный интеллект для анализа и проверки данных от всех участников системы. Это позволит оперативно выявлять мошеннические схемы и быстрее реагировать на инциденты.