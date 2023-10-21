Минцифры создаст закон о переносе серверов иностранных игр в Россию

Минцифры создаст закон о переносе серверов иностранных игр в РоссиюПо поручению президента России Владимира Путина
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, заявил, что Минцифры РФ проработает поручение президента России Владимира Путина относительно регулирования рынка интернет-игр, пишет ТАСС.
© Ferra
Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним.
Целью этой инициативы является обеспечение того, чтобы серверы, на которых функционируют интернет-игры, находились в России, а не за пределами страны. Это имеет значение с точки зрения национальной безопасности и суверенитета, а также с целью предотвращения потенциальных антироссийских контекстов в онлайн-играх.
Некоторые российские разработчики игр уже локализовали серверы в России, но задача состоит в том, чтобы распространить эту практику на более широкий круг игр и разработчиков. Этот шаг также связан с желанием ограничить экономическую выгоду, которую получают иностранные компании от российского рынка онлайн-игр.