Минцифры создаст закон о переносе серверов иностранных игр в Россию

Целью этой инициативы является обеспечение того, чтобы серверы, на которых функционируют интернет-игры, находились в России, а не за пределами страны. Это имеет значение с точки зрения национальной безопасности и суверенитета, а также с целью предотвращения потенциальных антироссийских контекстов в онлайн-играх.

Некоторые российские разработчики игр уже локализовали серверы в России, но задача состоит в том, чтобы распространить эту практику на более широкий круг игр и разработчиков. Этот шаг также связан с желанием ограничить экономическую выгоду, которую получают иностранные компании от российского рынка онлайн-игр.