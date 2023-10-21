Минцифры задумалось о проведении битвы ИИ-роботов

"Битва роботов" представляет собой соревнование инженерных команд, где роботы разрабатываются и управляются людьми. Их задача - победить в поединке, нанеся максимальный механический ущерб сопернику. Каждый бой длится всего лишь три минуты, и судейская комиссия определяет победителя, учитывая степень полученных повреждений роботами.

Этот вид спорта становится все более популярным, и правительство РФ выразило свою поддержку чемпионату, решив проводить его ежегодно в России.