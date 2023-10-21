В России
21:03, 21 октября 2023
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Минцифры задумалось о проведении битвы ИИ-роботов

Возможно в следующем году

Министр цифрового развития РФ, Максут Шадаев, в ходе чемпионата "Битва роботов" рассказал, что Министерство цифрового развития Российской Федерации рассматривает вопрос о возможности провести пилотную битву роботов, снабженных искусственным интеллектом (ИИ), пишет ТАСС.

Минцифры задумалось о проведении битвы ИИ-роботов

© Ferra

Мы обсуждаем, возможно ли в следующем году провести пилотный турнир, где роботы будут оснащены искусственным интеллектом.

Максут Шадаев
Министр цифрового развития РФ

"Битва роботов" представляет собой соревнование инженерных команд, где роботы разрабатываются и управляются людьми. Их задача - победить в поединке, нанеся максимальный механический ущерб сопернику. Каждый бой длится всего лишь три минуты, и судейская комиссия определяет победителя, учитывая степень полученных повреждений роботами.

Этот вид спорта становится все более популярным, и правительство РФ выразило свою поддержку чемпионату, решив проводить его ежегодно в России.

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