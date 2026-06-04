В России
Опубликовано 04 июня 2026, 12:40
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Минцифры займётся возвращением мессенджера «Макс» в App Store

Ситуацию прокомментировал глава Минцифры Максут Шадаев
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры возьмёт на себя решение вопроса с удалением российского мессенджера «Макс» из магазина приложений Apple. Об этом он сообщил журналистам на полях ПМЭФ-2026, передаёт РИА Новости.
Минцифры займётся возвращением мессенджера «Макс» в App Store
© Duma.gov.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

«У него всё будет хорошо, я уверен», — отметил министр, говоря о мессенджере. Накануне приложение стало недоступно для скачивания в App Store. Представители VK сообщили, что уже установленная версия мессенджера продолжит работать в штатном режиме.

Компания также направила запрос в Apple с просьбой разъяснить причины блокировки и сейчас работает над устранением проблемы. Ранее Шадаев отмечал, что Apple ограничила доступ к «Максу» без объяснения причин, лишив возможности скачать приложение более 20 млн пользователей iOS-устройств. По данным Минцифры, ежедневная аудитория мессенджера составляет 60 млн человек, из которых 25–30% пользуются устройствами Apple.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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