Минцифры запустило новый отбор IT-проектов для замещения иностранного ПО

Проекты, соответствующие определенным критериям, могут претендовать на господдержку до 50% от их стоимости. С 2022 года уже 32 проекта получили финансирование. Заявки на участие в отборе принимаются до 18 сентября. Решение о поддержке будет принято до 10 декабря.

Для участия проект должен быть завершенным решением, соответствовать приоритетным направлениям, а также не иметь зрелых аналогов на российском рынке. Заказчик и разработчик должны быть независимыми, а право на решение должно оставаться у разработчика.