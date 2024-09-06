Минцифры запустило новый отбор IT-проектов для замещения иностранного ПО

Опубликовано 06 сентября 2024, 18:191 мин.
Минцифры запустило новый отбор IT-проектов для замещения иностранного ПОВыделено 6 миллиардов рублей на поддержку
Министерство цифрового развития России объявило о начале нового отбора особо значимых IT-проектов, направленных на замену иностранного программного обеспечения (ПО). В этом году на поддержку таких проектов выделено 6 миллиардов рублей.
© Ferra.ru
Проекты, соответствующие определенным критериям, могут претендовать на господдержку до 50% от их стоимости. С 2022 года уже 32 проекта получили финансирование. Заявки на участие в отборе принимаются до 18 сентября. Решение о поддержке будет принято до 10 декабря.
Для участия проект должен быть завершенным решением, соответствовать приоритетным направлениям, а также не иметь зрелых аналогов на российском рынке. Заказчик и разработчик должны быть независимыми, а право на решение должно оставаться у разработчика.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#ПО,