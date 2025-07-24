Минцифры запустят эксперимент с ИИ для госорганов

Инициатива направлена на повышение эффективности работы госорганов за счёт автоматизации рутинных задач. В рамках эксперимента будут созданы специальные сервисы на основе больших языковых моделей, которые смогут обрабатывать типовые запросы и документы.

Участие в проекте для федеральных и региональных органов власти будет добровольным. Заинтересованные ведомства смогут выбрать конкретные направления для тестирования технологий. Разработкой и поставкой ИИ-решений займутся компании, отобранные правительственной комиссией.

Сервисы могут быть развёрнуты тремя способами: на платформе Минцифры, на инфраструктуре внешних поставщиков или в виде лицензионного программного обеспечения. Все решения будут интегрированы в Единую информационную платформу для удобства использования.

Эксперимент соответствует целям Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.