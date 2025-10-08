Минэкономразвития РФ расширит классификатор креативных индустрий

Сейчас в перечне насчитывается 51 код, объединённый в 16 творческих направлений. По данным ведомства, классификатор охватывает три основных блока. Первый включает индустрии, где творчество является основным продуктом — дизайн, архитектуру, медиа и IT. Именно сюда планируется добавить VR и AR-технологии, NFT-проекты, стриминговые сервисы и промышленный дизайн.

Второй блок охватывает сопутствующие отрасли, обеспечивающие креативную сферу инфраструктурой и кадрами. Сюда относятся образование, издательское дело, книжная торговля и креативные пространства.

Третий блок связан с творческими элементами в традиционных отраслях — например, в промышленности, агробизнесе и туризме, где дизайн и цифровые решения интегрируются в производственные процессы.