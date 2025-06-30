Минэнерго модернизирует угольные электростанции за 10 лет

В ведомстве утверждают, что современные технологии позволяют сделать угольную генерацию практически безвредной для окружающей среды. Речь идет о системах, сокращающих выбросы оксидов азота и серы, а также взвешенных частиц. Например, электрофильтры способны улавливать до 99% твердых частиц.

Особое внимание уделяется сокращению климатических выбросов. По словам Исламова, углекислый газ можно собирать и захоранивать, хотя это направление требует дополнительного развития.

Программа модернизации будет реализована с учетом баланса между необходимыми инвестициями и тарифами на электроэнергию. В министерстве подчеркивают, что угольная генерация может быть экологически чистой, если использовать современные технологии очистки.