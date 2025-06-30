Минэнерго модернизирует угольные электростанции за 10 лет

Опубликовано 30 июня 2025, 18:441 мин.
Минэнерго модернизирует угольные электростанции за 10 летНовые технологии сделают их экологически чистыми
Минэнерго России разрабатывает программу модернизации угольных электростанций, которая позволит значительно снизить их вредное воздействие на экологию. По словам заместителя министра энергетики Дмитрия Исламова, реализовать эти планы можно в течение десяти лет.
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В ведомстве утверждают, что современные технологии позволяют сделать угольную генерацию практически безвредной для окружающей среды. Речь идет о системах, сокращающих выбросы оксидов азота и серы, а также взвешенных частиц. Например, электрофильтры способны улавливать до 99% твердых частиц.
Особое внимание уделяется сокращению климатических выбросов. По словам Исламова, углекислый газ можно собирать и захоранивать, хотя это направление требует дополнительного развития.
Программа модернизации будет реализована с учетом баланса между необходимыми инвестициями и тарифами на электроэнергию. В министерстве подчеркивают, что угольная генерация может быть экологически чистой, если использовать современные технологии очистки.