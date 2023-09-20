Минэнерго планирует поднять тарифы на электроэнергию для майнинг-ферм

Тарифы повысят в регионах, где наибольшее количество майнинг-ферм, это Забайкальский край, Иркутская область и Республика Бурятия.

Также Министерство энергетики предлагает создать комиссии, которые будут проверять криптофермы. Они будут проверять помещения, где располагается оборудование, потребляющее электроэнергию близко к максимальной мощности.

Юридические лица, которые владеют майнинг-фермами не согласны с Министерством энергетики и считают, что это приведет к сбоям в работе электричества, убыткам ферм и их остановки. Так, Роман Забуга, который является совладельцем BWC Mining Роман Забуга рассказал, что подобные ограничения могут привести к остановки всей отрасли. Также он считает, что проверка оборудования сомнительна с юридической стороны.