Минфин предложил протестировать прослеживаемость цифрового рубля

Опубликовано 26 марта 2026, 13:52
Минфин предложил протестировать прослеживаемость цифрового рубляПилотные проекты могут затронуть зарплатные проекты и строительство
Министр финансов Антон Силуанов предложил выбрать пилотные проекты для апробации инструментов прослеживаемости в цифровых рублях. В качестве возможных направлений рассматриваются строительство, сфера услуг и зарплатные проекты. Цифровой рубль может использоваться в смарт-контрактах и при контроле цен, а также стать подспорьем для системы казначейского контроля.
Заявление прозвучало на расширенной коллегии Казначейства России, где подвели итоги работы ведомства за 2025 год. Годовой оборот платежей Казначейства составил почти 800 трлн рублей. Доля ведомства в платежной системе Банка России достигла 12 процентов.
В ведомстве отметили, что цифровые инструменты помогают выявлять рисковые зоны, а искусственный интеллект позволяет освободить распорядителей и получателей бюджетных средств от рутинной работы и излишней отчетности.