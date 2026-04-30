Минфин России начал использовать ИИ при подготовке бюджета

На марафоне «Знание. Первые» министр пояснил, что ИИ используется как помощник для участников бюджетного процесса. Нейросеть помогает правильно распределять расходы по статьям и обеспечивать консолидацию бюджета. Но финальное решение принимает специалист.

Силуанов добавил, что искусственный интеллект уже применяют налоговая и таможенная службы. Например, ИИ хорошо справляется с выявлением неплательщиков налогов. Министр уверен, что технологии будут расширяться во всех сферах жизни, включая финансы. По его мнению, «подсказчик» в виде ИИ пригодится, но человек остается главным в принятии решений.