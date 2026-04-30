Минфин России начал использовать ИИ при подготовке бюджета

Опубликовано 30 апреля 2026, 20:10
Минфин России начал использовать ИИ при подготовке бюджетаРешения остаются за человеком
Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что ведомство внедрило технологии искусственного интеллекта (ИИ) для решения вопросов при подготовке бюджета. Однако последнее слово всегда остается за человеком.
© Ferra.ru
На марафоне «Знание. Первые» министр пояснил, что ИИ используется как помощник для участников бюджетного процесса. Нейросеть помогает правильно распределять расходы по статьям и обеспечивать консолидацию бюджета. Но финальное решение принимает специалист.
Силуанов добавил, что искусственный интеллект уже применяют налоговая и таможенная службы. Например, ИИ хорошо справляется с выявлением неплательщиков налогов. Министр уверен, что технологии будут расширяться во всех сферах жизни, включая финансы. По его мнению, «подсказчик» в виде ИИ пригодится, но человек остается главным в принятии решений.