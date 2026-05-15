Минфин сообщил о внедрении ИИ в работу правительства

Опубликовано 15 мая 2026, 06:171 мин.
Минфин сообщил о внедрении ИИ в работу правительстваВ бюджетном процессе используют GigaChat
Министерство финансов России начало активно внедрять технологии искусственного интеллекта в рабочие процессы. ИИ-инструменты применяются не только в ведомстве, но и в структурах правительства, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков в рамках семинара «Опыт и потенциал использования искусственного интеллекта (ИИ) в финансовом секторе» Нового банка развития (НБР).
© Ferra.ru
Для бюджетного процесса используется multi-agent AI-система, созданная на базе языковой модели GigaChat от «Сбербанка». По словам Чебескова, такие решения помогают ускорять выполнение задач и повышают эффективность обработки данных.
ИИ-технологии уже широко используются в финансовом секторе страны. Они применяются в инвестиционной сфере, налоговой системе, на рынках безопасности и в корпоративной работе, отметил Чебесков.