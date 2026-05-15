Мини-парад планет увидят жители России 12 июня

Опубликовано 15 мая 2026, 20:40
Мини-парад планет увидят жители России 12 июняНа небе выстроятся Венера, Юпитер и Меркурий
Вечером 12 июня жители России смогут наблюдать мини-парад планет. После захода Солнца у западного горизонта появятся Венера, Юпитер и Меркурий, которые выстроятся по диагонали и будут видны без телескопа, пишет РИА Новости.
По данным обсерватории Университета Решетнева, примерно с 17 июня рядом с планетами появится тонкий серп Луны. Еще одно астрономическое событие ожидается 12 июня, когда Луна пройдет рядом с Марсом в созвездии Овна на расстояние около 5 градусов.
В июне также ожидаются другие явления. 9 июня Венера и Юпитер сблизятся на расстояние чуть более 1,5 градуса, 10 июня Луна окажется рядом с Сатурном, а 21 июня наступит летнее солнцестояние, добавили в обсерватории.