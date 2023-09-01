Минимальные цены на вейп теперь определяет правительство России

Законопроект вступает в силу с сентября этого года и тогда же устанавливаются минимальные цены на данную продукцию. Также кабинет министров будет иметь возможность определять перечень добавок, чтобы в дальнейшем полностью запретить оборот веществ, которые делают жидкости для вейпов более привлекательными чем усиливают никотиновую зависимость

Минздрав уже в процессе составления списка ароматизаторов никотинсодержащей продукции, на которые начнут работать ограничения. Под запрет попадут электронные сигареты с разнообразными фруктовыми, пряными, сладкими, витаминными вкусовыми добавками и вейпы содержащих солевой никотин. Ограничения вступят в силу с 1 марта 2024 года.