Министерство финансов России внедрило ИИ в работу с налогами

По словам Чебескова, использование искусственного интеллекта уже началось в областях с большим объемом данных, в частности, в налоговых органах. Он также отметил, что в контексте развития технологии GPT рассматривается возможность использования систем распознавания текста. Это станет значительным преимуществом для министерства, учитывая большой объем документооборота и необходимость эффективной работы с документами.

Использование искусственного интеллекта в налоговых органах может улучшить процессы анализа данных, ускорить принятие решений и повысить эффективность работы в целом. Это также поможет сократить временные затраты на выполнение рутинных операций и сфокусироваться на более стратегически важных задачах.