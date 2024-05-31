Министерство культуры РФ сообщило о переходе на отечественное ПО

Опубликовано 31 мая 2024, 16:56
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Министерство культуры РФ сообщило о переходе на отечественное ПОДо конца 2024 года
Министерство культуры России сообщило о своем переходе на отечественное программное обеспечение (ПО). К концу 2024 года все рабочие места ведомства будут использовать российские программы. Переход связан с реализацией стратегии цифровизации и замены импортного программного обеспечения.
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Заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Алексей Наймушин отметил важность использования современных технологий для сохранения культурного наследия. Он подчеркнул необходимость минимизации санкционных рисков и расходов.
По словам представителя «Группы Астра» Андрея Климова, специалисты будут оказывать всестороннюю поддержку перехода культурного ведомства на отечественное ПО. Они будут делиться экспертизой, помогать улучшать компетенции и обучать пользователей.
Программа перехода на российское ПО рассчитана до 2030 года и предполагает активное взаимодействие с учреждениями культуры, такими как театры, музеи и библиотеки.