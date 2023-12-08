Министр финансов России: все смогут открыть цифровой кошелек в следующем году

Банк России уже начал пилотный проект использования цифрового рубля с участием различных банков и предприятий. Силуанов также отметил, что в следующем году Минфин и Центробанк РФ планируют протестировать использование цифровой валюты для бюджетных расходов.

Однако, министр также указал на некоторые ограничения: невозможность получения дохода на цифровом рубле. Тем не менее, он подчеркнул значительные преимущества, такие как возможность осуществлять переводы почти без комиссий и использование смарт-контрактов. Силуанов уверен, что цифровой рубль обеспечит прозрачность и точное назначение бюджетных средств без возможности их перераспределения на другие цели.