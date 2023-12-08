Министр финансов России: все смогут открыть цифровой кошелек в следующем году

Министр финансов России: все смогут открыть цифровой кошелек в следующем годуБанк России уже начал пилотный проект использования валюты
Министр финансов России, Антон Силуанов, выразил оптимизм относительно доступности цифрового рубля в ближайшем будущем. В ходе лекции на выставке "Россия" он поделился мнением о том, что все смогут открыть цифровой кошелек и осуществлять платежи в новой валюте уже в следующем году, пишет РИА Новости.
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Банк России уже начал пилотный проект использования цифрового рубля с участием различных банков и предприятий. Силуанов также отметил, что в следующем году Минфин и Центробанк РФ планируют протестировать использование цифровой валюты для бюджетных расходов.
Однако, министр также указал на некоторые ограничения: невозможность получения дохода на цифровом рубле. Тем не менее, он подчеркнул значительные преимущества, такие как возможность осуществлять переводы почти без комиссий и использование смарт-контрактов. Силуанов уверен, что цифровой рубль обеспечит прозрачность и точное назначение бюджетных средств без возможности их перераспределения на другие цели.