Министр здравоохранения РФ: врачи должны владеть цифровыми и научными знаниями

Мероприятие прошло в Московском международном доме музыки с участием 410 первокурсников. Этот университет является единственным в России, созданным на базе Государственного научного центра РНЦХ имени академика Б. В. Петровского.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила историческую преемственность учреждения, корни которого уходят к хирургическому комплексу 1846 года. Она подчеркнула, что здесь сохраняются лучшие традиции медицинской науки.

Ректор университета Константин Котенко обратился к студентам, пообещав поддержку со стороны преподавателей и сотрудников центра. Он напомнил, что миссия врача заключается в сохранении здоровья и жизни пациентов.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поздравил первокурсников с выбором профессии, отметив высокий уровень специалистов университета. По его словам, именно здесь готовят медиков, способных работать с современными технологиями.