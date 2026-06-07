Минкультуры России выступило за регулирование ИИ в киноиндустрии

Отдельного обсуждения требуют вопросы авторских прав и использования образов артистов после их смерти. Любимова подчеркнула, что эти темы предстоит серьезно обсуждать с профессиональным сообществом и депутатами Госдумы.

Министр также обратила внимание на этическую сторону. Важно, чтобы картины с воссозданными с помощью ИИ образами ушедших артистов никого не обижали и не задевали. Произведения должны вызывать уважение к памяти исполнителей. Законодательство в этой сфере еще предстоит тщательно проработать.