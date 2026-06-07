В России
Опубликовано 07 июня 2026, 17:33
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Минкультуры России выступило за регулирование ИИ в киноиндустрии

Особое внимание уделят авторским правам
Министр культуры России Ольга Любимова на ПМЭФ-2026 заявила, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в кино и творческих индустриях требует четкого законодательства. По ее словам, ИИ можно внедрять в любые творческие проекты, запретов быть не должно, но необходимы выверенные правовые нормы, пишет ТАСС.
Минкультуры России выступило за регулирование ИИ в киноиндустрии

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Отдельного обсуждения требуют вопросы авторских прав и использования образов артистов после их смерти. Любимова подчеркнула, что эти темы предстоит серьезно обсуждать с профессиональным сообществом и депутатами Госдумы.

Министр также обратила внимание на этическую сторону. Важно, чтобы картины с воссозданными с помощью ИИ образами ушедших артистов никого не обижали и не задевали. Произведения должны вызывать уважение к памяти исполнителей. Законодательство в этой сфере еще предстоит тщательно проработать.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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