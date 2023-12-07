Минобрнауки РФ запускает программу развития естественных наук в вузах

Под эгидой этой программы физическое образование будет развиваться в Московском физико-техническом институте (МФТИ), математическое и биологическое в МГУ имени Ломоносова, а химическое в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева. Эти учебные заведения станут научно-методическими центрами для разработки программы с конкретным планом мероприятий.

Фальков отметил уже выделенные 400 миллионов рублей на развитие физического образования в МФТИ, который будет заниматься повышением квалификации, организацией мероприятий и разработкой методических рекомендаций.