Минобрнауки РФ запускает программу развития естественных наук в вузах

Минобрнауки РФ запускает программу развития естественных наук в вузахНа развитие физического образования выделили 400 миллионов
Министр науки и высшего образования РФ, Валерий Фальков, объявил о старте программы по развитию физического, математического, химического и биологического образования. Эту новость он представил на заседании комитетов Государственной думы по науке и образованию, пишет ТАСС.
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Под эгидой этой программы физическое образование будет развиваться в Московском физико-техническом институте (МФТИ), математическое и биологическое в МГУ имени Ломоносова, а химическое в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева. Эти учебные заведения станут научно-методическими центрами для разработки программы с конкретным планом мероприятий.
Фальков отметил уже выделенные 400 миллионов рублей на развитие физического образования в МФТИ, который будет заниматься повышением квалификации, организацией мероприятий и разработкой методических рекомендаций.