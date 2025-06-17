Минобрнауки России поддержало инициативу вузов по созданию кодексов ИИ

Пока в стране отсутствует единая правовая база, регулирующая использование ИИ в образовании, университетские кодексы становятся важным шагом к формированию ответственного подхода. Они задают базовые нормы и помогают обозначить границы допустимого применения технологий в учебном процессе.

В ведомстве отметили, что знания в сфере ИИ становятся необходимыми для всех студентов вне зависимости от направления подготовки. Поэтому соответствующие компетенции уже включены в большинство учебных программ и будут корректироваться с учетом технического прогресса.

В дальнейшем искусственный интеллект может играть роль помощника преподавателя. Он способен облегчить процесс разработки учебных курсов, проверки знаний и организации персонализированного обучения, делая образовательную систему более гибкой и современной.