Минпромторг: 18 новых МС-21 передадут авиакомпаниям в 2026–2027 годах

Абраменков выступил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. По его словам, поставка первой партии из 18 лайнеров запланирована на ближайшие два года.

Напомним, МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолёт нового поколения, который должен заменить иностранные аналоги. Ранее заводы наращивали производство, и теперь начинается этап передачи готовых машин заказчикам. Конкретные авиакомпании не уточняются, но среди основных заказчиков — «Аэрофлот» и другие крупные перевозчики.

«По поставке первой партии законтрактовано в настоящий момент 18 машин. Их поставка запланирована на 2026-2027 годы», — подчеркнул Абраменков.