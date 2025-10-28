Минпромторг обновил стратегию развития беспилотной авиации

Согласно проекту распоряжения правительства, доля отечественных беспилотных авиационных систем на российском рынке должна достичь 70,3% к 2030 году. В гражданском государственном заказе этот показатель сохранится на уровне 80%. Планируется, что технологическая независимость отрасли составит 81,1%.

Прогноз по совокупному производству беспилотных авиационных систем с 2023 по 2030 год снижен с 157,6 тысячи до 135 тысяч единиц. При этом объем рынка в штучном выражении на 2023−2026 годы в базовом сценарии увеличен до 399 тысяч единиц против прежних 372,7 тысячи.

На период 2031—2035 годов прогнозируется значительный рост производства — до 1,47−1,55 миллиона единиц. Проект стратегии предполагает замену действующего документа, утвержденного в июне 2023 года.