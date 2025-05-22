Минпромторг оценит локализацию электроники в ж/д технике по балльной системе

Опубликовано 22 мая 2025, 10:111 мин.
Минпромторг оценит локализацию электроники в ж/д технике по балльной системеПредлагаемые меры коснутся ключевых электронных систем
Минпромторг России разработал проект постановления о введении балльной оценки уровня локализации электронных компонентов для железнодорожной техники. Документ опубликован на портале нормативных актов.
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Новая система будет применяться к таким компонентам, как микропроцессорные системы управления и диагностики локомотивов, интерфейсные блоки, блоки питания, пульты машиниста, электронные модули для управления подачей топлива и другие устройства. Каждой позиции будет присвоено определенное количество баллов, в зависимости от степени ее локализации на территории России.
Инициатива разработана совместно с российскими производителями железнодорожной техники. По мнению Минпромторга, такие меры стимулируют развитие критически важных технологий и помогут увеличить объемы отечественного производства.
Введение балльной системы — часть планов по импортозамещению в железнодорожном машиностроении.