Минпромторг оценит локализацию электроники в ж/д технике по балльной системе

Новая система будет применяться к таким компонентам, как микропроцессорные системы управления и диагностики локомотивов, интерфейсные блоки, блоки питания, пульты машиниста, электронные модули для управления подачей топлива и другие устройства. Каждой позиции будет присвоено определенное количество баллов, в зависимости от степени ее локализации на территории России.

Инициатива разработана совместно с российскими производителями железнодорожной техники. По мнению Минпромторга, такие меры стимулируют развитие критически важных технологий и помогут увеличить объемы отечественного производства.

Введение балльной системы — часть планов по импортозамещению в железнодорожном машиностроении.