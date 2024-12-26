Минпромторг поручил доработать шасси российского самолета SSJ-100

По словам главы Минпромторга, рекомендации касаются прогнозной оценки рисков и будут реализованы после завершения необходимых испытаний. После этого планируется выпуск сервисного бюллетеня для внесения изменений в уже находящиеся в эксплуатации самолеты.

Росавиация подтвердила, что разработчик самолета учел полученные рекомендации. Ведомство заявляет, что модернизации будут применены к новым самолетам, а позже обновления будут внедрены и на уже летающих SSJ-100.

Антон Алиханов подчеркнул, что конструкция самолета остается безопасной и проходит постоянное совершенствование. На данный момент модернизация направлена на учет новых данных, полученных в процессе эксплуатации. Это позволит улучшить характеристики самолета и повысить его надежность в различных условиях.