В России
Опубликовано 26 декабря 2024, 00:13
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Минпромторг поручил доработать шасси российского самолета SSJ-100

Обновления конструкции внедрят после испытаний
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что разработчик самолета SSJ-100 получил рекомендации по доработке конструкции шасси с учетом рисков эксплуатации за пределами установленных лимитов. Это решение принято на основании анализа эксплуатационной информации и направлено на повышение надежности воздушного судна.
Минпромторг поручил доработать шасси российского самолета SSJ-100

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По словам главы Минпромторга, рекомендации касаются прогнозной оценки рисков и будут реализованы после завершения необходимых испытаний. После этого планируется выпуск сервисного бюллетеня для внесения изменений в уже находящиеся в эксплуатации самолеты.

Росавиация подтвердила, что разработчик самолета учел полученные рекомендации. Ведомство заявляет, что модернизации будут применены к новым самолетам, а позже обновления будут внедрены и на уже летающих SSJ-100.

Антон Алиханов подчеркнул, что конструкция самолета остается безопасной и проходит постоянное совершенствование. На данный момент модернизация направлена на учет новых данных, полученных в процессе эксплуатации. Это позволит улучшить характеристики самолета и повысить его надежность в различных условиях.