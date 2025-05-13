Минпромторг предложил включать ИИ-разработки вузов в реестр промпродукции

Документ, подписанный заместителем министра Василием Шпаком, объясняет, что речь идет о результатах исследований вузов в рамках проектов, связанных с созданием гибридных вычислительных комплексов и предсказательной аналитики.

Включение таких ПАК в реестр промышленной продукции даст определенные преимущества при государственных закупках. В частности, это откроет приоритеты в контрактной системе. Кроме того, планируется, что ПАК, включенные в реестр, будут считаться «доверенными», что важно для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Такие объекты должны перейти на использование только доверенных комплексов до 2030 года.

Минпромторг подчеркнул, что данное решение поспособствует развитию новых технологий и стандартов в области искусственного интеллекта.