Минпромторг профинансирует проектирование автономных судов

Как отметил глава ведомства Антон Алиханов, направление автономного судовождения развивается при поддержке государства на протяжении нескольких лет. На данный момент на эти цели выделено свыше 2 млрд рублей.

Финансирование проектов планируется осуществлять в рамках федерального проекта «Производство судов и судового оборудования», который входит в нацпроект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщил Алиханов.

Кроме того, рассматриваются механизмы поддержки не только разработки, но и строительства подобных судов. В частности, ведомство намерен запустить в следующем году новый инструмент субсидирования через Фонд развития промышленности, который будет действовать по принципу лизинговых программ.