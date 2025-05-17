Минпромторг РФ одобрил предложение о создании реестра майнингового оборудования

Заместитель министра энергетики Евгений Грабчак на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» рассказал, что обсуждение этого реестра ведется в рамках пакета законодательных изменений без необходимости вводить полный запрет на майнинг. В список планируют включить все модели оборудования, способные выполнять вычисления для генерации блокчейна, что облегчит мониторинг и учет потребления электроэнергии.

По словам представителя Минэнерго, разработка реестра ведется совместно с участниками майнингового сообщества, Минцифры и налоговой службой. В ближайшее время состоится окончательное согласование нормативных поправок, которые определят формат ведения реестра и требования к производителям и пользователям оборудования.

Введение единого списка поможет выявлять неучтенные установки, обеспечить их регистрацию и снизить риски перегрузки региональных энергосетей.