Опубликовано 27 октября 2025, 23:53
Минпромторг России введет балльную систему для оценки локализации медизделий

Изменения могут вступить в силу с 2026 года
Минпромторг России подготовил проект постановления, предусматривающий переход на балльную систему оценки уровня локализации производства медицинских изделий и технических средств реабилитации. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Предполагается, что новая система начнет действовать с 1 января 2026 года. Она затронет 94 позиции медицинской продукции. Баллы будут начисляться в зависимости от глубины технологических стадий производства и видов используемого сырья. По данным министерства, переход на балльный принцип позволит более точно определять степень участия отечественных предприятий в производственном процессе. Это создаст дополнительные стимулы для увеличения доли российских компонентов и внедрения новых технологий.

Инициатива реализуется по поручению правительства.

Ранее ученые из НИТУ МИСИС и партнерских организаций разработали новый композит из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) с «самоупрочнённой» структурой. Материал сочетает высокую прочность и пластичность. Это делает его перспективным для суставных имплантатов, летательных аппаратов, средств защиты и спортивного инвентаря.

