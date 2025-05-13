Минпромторг России выступил с инициативой разработки комплексного закона об ИИ

Сейчас основой для развития ИИ в стране является Национальная стратегия до 2030 года, утвержденная президентом. Однако в министерстве считают, что этого недостаточно для формирования единой системы регулирования. Новый закон призван четко определить правила применения ИИ, особенно в приоритетных отраслях экономики.

В документе подчеркнули, что существующая стратегия уже задает вектор развития технологий. Но без отдельного законодательного акта сложно учесть все нюансы, включая защиту прав граждан и минимизацию рисков, связанных с внедрением ИИ. Законопроект должен систематизировать подходы к ответственности разработчиков, прозрачности алгоритмов и соблюдению этических норм.