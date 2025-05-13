Минпромторг России выступил с инициативой разработки комплексного закона об ИИ

Опубликовано 13 мая 2025, 11:151 мин.
Минпромторг России выступил с инициативой разработки комплексного закона об ИИАкцент на этику и социальные нормы в технологиях
Минпромторг России выступил с инициативой создать комплексный закон об искусственном интеллекте (ИИ). Документ должен объединить правовые, этические и социальные аспекты использования технологий. Об этом сообщили в ответе ведомства на запрос сенатора Артема Шейкина.
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Сейчас основой для развития ИИ в стране является Национальная стратегия до 2030 года, утвержденная президентом. Однако в министерстве считают, что этого недостаточно для формирования единой системы регулирования. Новый закон призван четко определить правила применения ИИ, особенно в приоритетных отраслях экономики.
В документе подчеркнули, что существующая стратегия уже задает вектор развития технологий. Но без отдельного законодательного акта сложно учесть все нюансы, включая защиту прав граждан и минимизацию рисков, связанных с внедрением ИИ. Законопроект должен систематизировать подходы к ответственности разработчиков, прозрачности алгоритмов и соблюдению этических норм.